Turok: Origins, le TPS qui ne dit pas son nom, tente de convaincre à nouveau

Par
Loulou
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Toujours prévu pour cet automne, Turok: Origins, l’hybride très mal dosé FPS (0,01 %) – TPS (99,99 %) coopératif développé et édité par Saber Interactive, ne nous n’avait pas convaincu avec sa première vidéo de gameplay extrêmement chiante et ponctuée de séquences de tir à l’aide d’un verrouillage automatique. On aurait pu penser que le studio arrêterait les frais pour se focaliser sur le peaufinage de leur jeu, mais c’est très mal connaître le tigre à dents de sabre. En effet, à la fin de mois du juin, une vidéo plus courte a été publiée comprenant en grande majorité des séquences d’exécutions sanglantes à la troisième personne et quelques minuscules passages à la première personne, au point de se demander si cette perspective n’est pas qu’un simple gadget. Cela renforce d’autant plus ce sentiment que ce nouvel épisode a été plutôt pensé pour être uniquement un TPS à l’origine et pour preuve, les tags de la page Steam ne mentionne même plus la 1ère personne.

Si cette nouvelle bande-annonce vous a convaincu pour son côté FPS (et vous êtes bien les seuls), vous pouvez ajouter Turok: Origins à votre liste de souhaits depuis sa page Steam pour être informés de sa sortie prochaine.

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