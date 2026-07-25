Project P.I.T.T., l’étrange jeu satirique avec des canards, sortira le 19 août

Découvert lors du Steam Néo Fest de juin, Project P.I.T.T., façonné par Froke, un développeur indépendant français, intrigue par son concept décalé. Le principe ? Fabriquer des canards en plastique afin de les jeter dans un trou sans fond. En fonction de votre score cumulé, vous pourrez acheter de nouveaux équipements qui vous permettront d’envoyer plus de canards et autres objets par la suite. Au-delà de cet aspect scoring accompagné de sons satisfaisants et d’effets visuels attrayants, se cache probablement une satire sur la surconsommation qui en demande toujours plus jusqu’au point de non-retour. Au moment où nous avions testé la démo, aucune date de sortie n’avait été communiquée. C’est maintenant chose faite, le dev a publié un billet de blog Steam pour annoncer que ce sera le 19 août prochain.

En attendant la sortie de Project P.I.T.T., vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam et même, jouer à la démo qui est toujours disponible, si vous êtes intéressés.