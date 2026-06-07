Thief: The Dark Project Remastered annoncé par Nightdive

L’annonce est tombée pendant le PC Gaming Show, sans prévenir, comme un garde qui se fait surprendre au moment où il baisse sa garde. Thief: The Dark Project s’apprête à enfin avoir une version remastérisée. Le chef‑d’œuvre de Looking Glass Studios, encore considéré aujourd’hui comme la référence de l’infiltration, repose sur un gameplay d’horlogerie médiévale où lumière et bruit dictent chaque mouvement. Autant dire que la tâche ne va pas être facile.

Thief: The Dark Project Remastered embarquera l’intégralité du contenu du jeu d’origine. Le tout profitera, à l’aide du KEX Engine, d’une prise en charge des résolutions modernes jusqu’au 4K à 120 FPS. Nightdive promet un travail sur les textures, les modèles, les animations, ainsi que quelques retouches légères du level design d’origine. La bande annonce montre un ensemble plus fluide, avec des lumières et des textures discrètement retravaillées. Comme souvent avec le studio, au menu, des améliorations de qualité de vie : roue de sélection pour les armes et objets, possibilité de rejouer n’importe quelle mission déjà terminée, et surtout, prise en charge native des campagnes personnalisées. Une excellente nouvelle pour une communauté qui continue de produire d’excellentes campagnes comme The Black Parade.

À la rédaction, on est plutôt enthousiastes. Nightdive a prouvé avec System Shock 2: 25th Anniversary Remaster que le studio sait moderniser une référence du jeu vidéo. En attendant d’en apprendre un peu plus, vous pouvez ajouter le jeu à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.