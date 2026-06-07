WARDOGS a définitivement l’air de déchirer

Les développeurs de WARDOGS avaient prévenu : ils avaient des choses à montrer. Et si les courts trailers publiés lors du Future Games Show ou du PC Gaming Show étaient la face émergée de l’iceberg, on a pu profiter d’une vidéo de 35 minutes avec des séquences de gameplay jouées par le producteur exécutif et quelques-uns de ses collègues. Et au-delà de l’aspect forcément un peu marketing de la chose, les différents membres du studio que l’on peut voir au cours de ces extraits sont manifestement des joueurs de FPS. Ce n’est clairement pas de l’esbroufe.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on est plutôt emballés par ce qu’on y voit. L’immersion semble très bonne et les sensations aussi. Même si les devs l’avaient déjà indiqué, le teamplay est vraiment récompensé, et d’une manière directe : le joueur qui a fait sa bonne action récupère de la thune, très utile pour sortir un bon équipement ensuite. On ne va évidemment pas détailler toute la vidéo, mais on peut au moins s’attarder sur le mode de jeu : le king of the hill. Sur un serveur à 100 joueurs divisés en trois factions, le but est de contrôler une zone a priori mouvante afin de maximiser le score. Mais il semble également possible de la faire apparaître autour de tours dans lesquelles il faut retrouver un code ou accomplir un objectif du genre. Une méthode plutôt maligne pour créer des points chauds dynamiques.

On ne va pas épiloguer, allez donc voir la vidéo si vous êtes un tant soit peu intéressé par WARDOGS. D’autre part, le studio a annoncé que suite aux bons retours des playtests, ils allaient avancer la sortie en accès anticipé et qu’elle devrait donc arriver dans le courant de l’été. Une très bonne nouvelle pour nos sources qui ont participé à ces fameux playtests, et qui n’ont légalement pas le droit de dire que c’était bien.

Si cela vous intéresse, de nouvelles phases de tests vont bientôt débuter, et s’ouvriront à un panel élargi. Pour tenter d’y participer, vous pouvez passer par là. Et si vous voulez juste suivre l’évolution du projet en attendant la sortie en accès anticipé, n’hésitez pas à ajouter WARDOGS à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.