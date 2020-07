Medieval Archery Simulator vous entraînera bientôt à tirer à l’arc

Triste car vous avez dû annuler votre séjour au Club Med de Djerba à cause du covid-19 ? Vous étiez pourtant excité à l’idée de pratiquer le tir à l’arc aux côtés de Jean-René, vétéran de la Guerre d’Indochine et de Bertrand survivaliste extrémiste et fan de Far Cry ? Réjouissez vous, Medieval Archery Simulator saura bientôt occuper vos jours et vos nuits ! Développé par le studio Image Power à qui l’on doit déjà Ambulance Simulator, Medieval Archery Simulator vous proposera de rejoindre une grande compétition d’archer où vous devrez faire attention à la direction du vent, à vos muscles, etc. pour être sûr de remporter la victoire. D’après le trailer visible ci-dessus, le joueur aura le choix entre plusieurs personnages aux aptitudes différentes. Aucune date de sortie n’a été communiqué pour l’instant.

On en sait pas vraiment plus pour l’instant, mais est ce qu’on a vraiment envie d’en apprendre davantage ?