Resident Evil Veronica sortira en 2027 et sera peut-être un FPS

C’est sous le regard paternaliste de notre cher Geoff Keighley que Capcom a ouvert le bal du Summer Game Fest. Une longue séquence cinématique plutôt énigmatique (pour les non-experts que nous sommes) s’est achevée avec une sacrée surprise, l’annonce d’un nouveau remake de la série des Resident Evil. Il s’agit de Resident Evil Veronica, une nouvelle version de Resident Evil: Code Veronica sorti en 2000 sur consoles de salon. Si les précédents remakes n’étaient que des TPS, le trailer – certes uniquement cinématique – est en vue subjective, et le dernier épisode de la série, Resident Evil Requiem, proposait les deux vues. L’espoir est donc de mise, même si cela pourrait n’être qu’un moyen technique pour éviter de comprendre immédiatement qui est la protagoniste, et ménager l’effet de surprise dans la vidéo.

Si ça se trouve, c’est donc la dernière fois que l’on vous parle de Resident Evil Veronica. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez toujours ajouter le jeu à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.