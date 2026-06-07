Alien: Isolation 2 se dévoile officiellement avec une nouvelle bande-annonce horrifique

Alors que le doute n’était plus permis, Creative Assembly, le studio derrière Alien: Isolation, a officiellement annoncé une suite lors du Summer Game Fest : Alien: Isolation 2. l’histoire ne se déroulera non plus dans l’espace où personne ne vous entendra crier, mais bien sur une planète-colonie. En effet, vous incarnerez un des membres d’une équipe d’exploration dont la mission sera de percer le secret d’une épave d’un vaisseau spatial. Pas de chance, il s’avèrera que le dernier passager et survivant n’est autre que notre cher xénomorphe, quelle surprise ! Et s’en suivra une lutte acharnée pour votre survie. La bande-annonce est plutôt bien foutue et donne le ton de ce nouvel épisode. Dommage que l’on ne puisse pas voir de séquences de gameplay, mais on se doute bien que les mécaniques seront probablement reprises du premier avec quelques nouveautés non dévoilées. Même si ça a l’air sacrément flippant, on a hâte d’en découvrir davantage.

Pour le moment, Alien: Isolation 2 n’a pas de date de sortie, mais dispose déjà d’une page Steam depuis laquelle vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits et vous tenir informé des news à venir.