Looking for Fael est sorti et plutôt chouette, mais il cherche surtout ses joueurs

Comme prévu, le puzzle game Looking for Fael est sorti le 16 juillet dernier. Pour rappel, il s’agit d’un jeu un peu surréaliste développé par les Français de Swing Swing Submarine et La Poule Noire, dans lequel on doit retrouver son colocataire perdu dans des univers parallèles de notre appartement. Les premiers retours de joueurs semblent plutôt enthousiastes, mais malheureusement très peu nombreux. Tout comme ceux de la presse : on ne trouve que les avis d’une poignée de sites français, dont nos confrères de Gamekult, mais aucun internationaux. C’est ce que déplore un membre de La Poule Noire sur Bluesky, se demandant pourquoi seulement 4 % des whishlists ont été converties en achat. Si un manque de communication côté Arte France (l’éditeur) pourrait être une explication, il semblerait que Steam n’ait pas envoyé le traditionnel mail de notification de sortie.

Parce qu’on n’avait que ça à faire hier soir, on a fait un petit stream sur notre chaîne Twitch. On a uniquement joué pendant deux heures, mais on a déjà pu constater des visuels très réussis et des énigmes franchement sympas. Point positif, on peut régler le FOV. Point négatif, on se déplace un peu lentement et on ne peut pas bunny hop. On a un peu moins accroché aux puzzles façon Tetris, espérons qu’on ne reste pas trop bloqués dessus dans la suite. Bref, c’est une très bonne proposition assez originale qui se rapproche un peu d’un The Witness. On essayera de vous proposer un test complet dans les prochains jours.

En attendant, si vous voulez visiter l’appartement complètement en vrac de Fael, Looking for Fael est disponible chez notre partenaire Gamesplanet à –10 %, soit 18 € au lieu des 20 € de Steam.