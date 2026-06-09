Valor Mortis sortira le 24 septembre, mais propose une nouvelle démo

Valor Mortis s’est de nouveau exhibé lors du Xbox Games Showcase, prêt à nous faire jouer de l’épée et du pistolet au milieu de la boue, du sang, et des râles d’agonie des champs de bataille napoléoniens du XIXe siècle. La date de sortie est désormais fixée au 24 septembre 2026 : préparez-vous à passer des soirées à hurler après chaque esquive ratée, comme tout bon joueur qui se respecte.

La nouvelle bande annonce dévoile un mélange de gameplay et cinématiques, portée par la voix de Napoléon désormais incarné par Vincent Cassel. One More Level semble avoir fait le choix de renforcer la narration et la mise en scène, déjà bien servis par une atmosphère sombre, oppressante. Le combo parfait pour se sentir à la fois misérable et héroïque à chaque chargement de sauvegarde. Coté gameplay, ça reste toujours aussi alléchant. Les nouveaux ennemis, dont une mariée funeste, semblent une nouvelle fois autant travaillés dans leur design que leur intégration dans la boucle de gameplay. On aperçoit également davantage les pouvoirs : feu, explosions de crânes, télékinésie, tout ce qu’il faut pour qu’un sang de monstruosités abreuve nos sillons. La séquence montre un peu plus le parkour à l’aide d’un grappin, de quoi apporter un peu de verticalité au gameplay et donner au jeu cette nervosité façon Doom Eternal qui te propulse partout sans te laisser respirer.

Une nouvelle démo est d’ores et déjà disponible, et permet de découvrir le premier chapitre ainsi que le septième. Les combats sont plus fluides, mais aussi plus punitifs, d’après nos premières impressions. Une parade ou une esquive ratée, et c’est 100 % de chances de prendre un coup d’épée. Le bon côté, c’est que c’est désormais la même chose lorsqu’on attaque : l’ensemble est bien mieux équilibré.

En attendant la sortie du jeu, essayez-vous à la démo et ajoutez le jeu à votre liste de souhaits Steam, si vous êtes intéressés.