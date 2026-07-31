No More Room in Hell 2 sortira en 1.0 le 11 août

Ça y est, l’accès anticipé de No More Room in Hell 2 va enfin s’achever le 11 août prochain. Torn Banner Studios l’a annoncé il y a quelques jours via un billet de blog Steam. Le projet n’était pourtant pas parti sur les bons rails il y a presque deux ans, puisqu’il cumulait des problèmes serveur, des performances atroces, un équilibrage à la zob, des mécaniques pétées et un gameplay chiant comme la mort. Les joueurs le lui avaient bien rendu en défonçant le jeu dans les avis Steam. Mais les développeurs n’ont pas abandonné leur projet, et ont tenté d’améliorer la situation au fil des mois, jusqu’à même repousser la fin de l’accès anticipé.

À la rédac, c’est un jeu que l’on a étonnamment plutôt apprécié, malgré une partie des problèmes qui étaient encore présents à chacune de nos sessions. L’ambiance est très réussie, le feeling des armes n’a cessé de s’améliorer, et pour peu qu’on ait une bonne machine, l’expérience est franchement bonne. En plus, il est possible de jouer en coopération jusqu’à huit, ce qui n’est pas commun. Bref, malgré des notes toujours assez basses sur Steam, on s’est bien amusés sur No More Room in Hell 2 à chaque fois qu’on l’a testé.

Le billet de blog ne fait pas qu’annoncer la sortie, il décrit également le contenu prévu pour l’accompagner. Une nouvelle map, Raven Rock, viendra s’ajouter aux cinq autres, tandis qu’un nouveau mode Survie sera proposé sur trois cartes dédiées. Autre ajout intéressant : les développeurs permettront également de jouer en solo afin d’apprendre les maps. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Steam dédiée.

L’attente est donc bientôt terminée. Espérons que les derniers soucis – principalement de performance – seront réglés dans cette version finale de No More Room in Hell 2. En attendant le 11 août, vous pouvez toujours tester l’accès anticipé, actuellement facturé 29 € sur Steam et l’Epic Games Store. À noter que la sortie en 1.0 sera accompagnée d’un wipe, c’est-à-dire d’une remise à zéro complète de la progression des comptes.