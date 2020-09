Un nouvel opérateur est disponible pour Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone, il s’agit de Morte. Un cow-boy Italien. Est-ce de l’appropriation culturelle ? Seul Twitter le sait. Interprété par l’acteur et musicien Italien, Fabio Rovazzi, Morte ou Sergio Sulla de son vrai nom, est un ancien soldat des forces spéciales Italiennes. Du 1er régiment du colonel Moschin pour être précis.

Sergio Sulla est un enfant de Salerne passionné par les films Western et rêvant de devenir policier. Cependant, ses désirs ont été écrasés par son tempérament dur et impitoyable, le conduisant dans le système judiciaire pour mineurs pour avoir “défendu énergiquement” certaines personnes malheureuses des intimidateurs locaux. Étant coupé de la route des forces de l’ordre, il s’est enrôlé comme volontaire dans la force spéciale du colonel Moschin, servant en Irak et en Libye. Mais après un certain temps, même l’armée s’est révélée inadaptée à Sergio, qui est maintenant l’opérateur Warcom nommé Morte, un surnom symbolisant l’hommage ultime au rêve “mort” du chasseur de primes qui voulait être un shérif.

Si jamais cela vous intéresse, l’interprète de cet opérateur vous raconte dans la vidéo visible ci-dessous comment il est devenu ce personnage.