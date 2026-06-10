Militsioner montre de nouveaux environnements, mais toujours pas de date de sortie

Cela fait maintenant plus de cinq ans que l’on suit le projet Militsioner. C’est une sorte d’immersive sim sans combat, dans un univers complètement surréaliste. L’objectif du joueur est de s’échapper d’une petite ville bien triste en prenant le train tout en étant surveillé par un agent de police géant. Mais loin d’être une entité froide et robotique, il est décrit comme humain, avec des sentiments et des humeurs. Autant de failles qu’il faudra tenter d’exploiter pour arriver à nos fins. La dernière fois qu’on vous parlait du jeu, c’était suite à l’ouverture des playtests en août 2025, et on avait trouvé ça très bien : des mouvements agréables, une direction artistique réussie, et une ambiance mélancolique fortement inspirée d’Half-Life 2, les mégastructures en moins. Si jusque-là, on avait toujours vu la même bourgade, les développeurs ont enfin montré d’autres environnements dans une bande-annonce diffusée lors de l’IGN Live 2026.

L’ambiance a toujours l’air superbe, et on a hâte de pouvoir mettre les mains sur le jeu. Mais il faudra se montrer patients, car la date de sortie est encore inconnue.

Si vous aussi êtes intrigués par Militsioner, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.