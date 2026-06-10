Clockwork Revolution : 4 minutes de trop pour annoncer une fenêtre de sortie

2027. Clockwork Revolution sortira en 2027. C’est vraiment le seul truc qu’on retient de ces quatre minutes de trailer diffusées lors de l’Xbox Games Showcase. Pendant l’essentiel de la vidéo, on nous présente des personnages dont on se fout royalement, et dont on ne retiendra ni les noms, ni les spécificités. inXile Entertainment pète clairement plus haut que son cul en étalant son lore auquel personne n’est encore attaché, comme si leur seule renommée suffisait à ébahir les spectateurs. À vrai dire, on a surtout l’impression que la filiale (depuis 2018) d’Xbox Game Studios reprend trait pour trait la formule de The Outer Worlds 2 : du RPG et du second degré.

Même si ce n’est pas forcément un mauvais exemple à suivre, on aurait aimé qu’au moins dans ses bandes-annonces, il se démarque un peu, notamment par sa proposition. C’est à peine s’ils nous parlent du voyage dans le temps, pourtant a priori central dans le scénario de Clockwork Revolution. La bande-annonce est aussi parsemée de quelques séquences de gameplay, évidemment (mal) jouées à la manette, montrant des affrontements franchement mous de la bite. Certes, il ne faut pas faire peur aux futurs joueurs console, qui passeront par le Game Pass, mais il faut faire un sacré effort d’abstraction pour conserver la hype qu’on avait dans le projet. D’ailleurs, si vous aviez peur que le « Xbox Exclusive » affiché à la fin de la vidéo ait un quelconque rapport avec le fait que le jeu soit exclusif à la Xbox, rassurez-vous tout de suite : il sortira bien sur Steam, comme prévu. C’était juste une formulation pour éviter d’écrire « va te faire foutre PlayStation ».

Si malgré cette présentation complètement ratée, vous êtes toujours intéressés par Clockwork Revolution, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam et revenir prendre des nouvelles en 2027.