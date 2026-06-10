Le puzzle-game Rivage sortira de sa boucle temporelle le 13 août

Découvert au travers d’une démo en avril dernier, le puzzle-game Rivage a été annoncé pour le 13 août prochain lors du PC Gaming Show 2026. On avait beaucoup aimé la proposition, que ce soit pour la direction artistique plutôt jolie, l’aspect narratif intéressant, mais surtout pour les énigmes, qui ne semblaient pas triviales, mais tout de même accessibles. On est donc plutôt contents de voir arriver le jeu des Montréalais d’Exnilo d’ici deux mois.

Si vous aussi êtes intéressés par Rivage, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.