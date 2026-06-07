Les énormes poitrines japonaises défient les lois de la gravité dans WTF – Waifu Tactical Force

À l’occasion du Future Games Show, le studio Extremely Normal continue de marteler sa communication autour de WTF – Waifu Tactical Force, son « FPS multijoueur ultra-mobile ». Soyons honnêtes, à la base, on en avait royalement rien à cirer, mais on s’est rendu compte que c’était la deuxième fois qu’on l’apercevait dans le même showcase. Il faut croire que les devs ont un sacré budget com. Devant une telle force de persuasion, on s’est donc dit qu’il fallait au moins se pencher sur la proposition pour voir ce qu’il y avait derrière. Grosso merdo, vous aurez cette chance incroyable d’incarner une anime girl – la génération actuelle des joueurs du multi de COD ne sera pas dépaysée de ce côté là – prête à en découdre avec ses rivales pour obtenir la victoire et des ressources pour améliorer sa Mother Base. L’arsenal personnalisable, tout aussi mignon que mortel, est en somme assez décevant et plutôt classique, car on s’attendait à des balles en forme de cœurs et des silencieux avec des miaulements de petits chats. Au moins, il faut le reconnaître – et à notre grand étonnement – que les déplacements sont rapides, malgré l’imposante poitrine des protagonistes.

À la rédac, nous n’aurons sans doute pas le temps de creuser le sujet, mais nous sommes sûrs que certains de nos chers nofragés pourront faire un retour sur le playtest. Si vous êtes intéressés par WTF – Waifu Tactical Force, vous pouvez ajouter ce jeu à votre liste de souhaits Steam, en attendant l’annonce de la date de sortie de l’accès anticipé prévue pour 2027.