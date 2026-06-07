Empêchez le meurtre de mamie dans Apple Crumble, un jeu d’enquête à la première personne

Durant le showcase Day of the Devs, de nombreuses annonces ont été diffusées dont Apple Crumble, développé par le studio Happy Broccoli Games. Dans ce jeu d’enquête à la première personne, vous incarnerez le membre d’une famille devant découvrir l’identité du futur meurtrier de votre grand-mère avant que ce dernier commette l’irréparable. Pendant l’anniversaire des 84 ans de votre grand-parent, il vous faudra fouiner dans chaque recoin de la maison pour trouver des indices et échanger avec chaque invité pour en apprendre davantage sur les liens qui les unissent. Puisant son inspiration du film À couteaux tirés, il faudra donc s’attendre à une atmosphère et un humour so british. De plus, les devs ont publié récemment une version longue de bande-annonce sur leur chaîne YouTube.

Prévu pour cette année, Apple Crumble dispose d’une page Steam depuis laquelle vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits, si vous êtes intéressés.