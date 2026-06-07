Annonce de When Sirens Fall Silent, un jeu d’enquête et d’horreur psychologique

Une fois n’est pas coutume, on va vous parler positivement d’un jeu d’horreur. When Sirens Fall Silent a été annoncé lors du Day of the Devs, et se présente comme une aventure narrative teintée d’horreur psychologique, entrecoupée de phases d’enquêtes. Aux commandes, c’est le studio LKA, déjà à l’origine de Martha Is Dead, du même genre, qui semble avoir été plutôt bien apprécié par les joueurs.

Le directeur créatif – aussi le fondateur du studio – nous explique ce que l’on pourra attendre de ce nouveau titre, et on doit avouer qu’il y a de bonnes promesses. Les développeurs souhaitent mettre en avant les souffrances de personnes rarement représentées dans ce type de productions. Certes, ça ne respire pas la joie de vivre, tout comme leurs précédents jeux, mais cela semble plutôt intéressant. Enfin, la direction artistique paraît plutôt réussie, ce qui est toujours un plus.

When Sirens Fall Silent ne dispose pas encore de date de sortie, mais vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, Epic Games Store ou GOG s’il vous intéresse.