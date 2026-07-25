Cette semaine, les bons plans NoFrag du week-end vont à la plage. Mais ils ont une réputation à tenir et comptent bien éblouir leurs voisins de serviette. Pour commencer, pourquoi ne pas apporter un hamac et sa structure ? Évidemment, on n’oublie pas le joli parasol, sinon on risque les coups de soleil. Une fois votre sieste terminée, troquez le hamac pour une slackline et ses accessoires de jonglage afin d’épater les autres plagistes. Peut-être aurez-vous également besoin de ces petites choses à la fin de votre représentation. Ensuite, direction le bain ! Emportez avec vous de quoi ravir tout le monde. Pour garder vos affaires en sécurité, optez pour quelque chose de discret et pratique. Oh, mais la nuit est tombée, il est temps de profiter de votre projecteur portable et de votre écran portatif en vous tapant un bon boulard. On terminera la soirée en jouant de la musique au coin du feu, avant de piquer un petit roupillon sous les étoiles.
Les bons plans Amazon
Même en vacances, notre expert Gothax met un point d’honneur à dénicher de bonnes affaires. Sauf pour la RAM, où c’est honteusement cher…
- Le boîtier Montech X3 Mesh à 67 €.
- L’alimentation CPS entièrement modulaire 850W ATX 3.1 à 63 €.
- La carte mère ASUS TUF GAMING B650-PLUS à 140 €.
- Le CPU AMD Ryzen 5 7500X3D 235 €.
- Le ventirad PCCOOLER CPS RT620Pro Digital BK à 26 €.
- Ou le système de watercooling CORSAIR NAUTILUS 240 RS LCD à 60 €.
- Le SSD NVMe Biwin Black Opal NV3500 de 1 To à 117 €.
- 16 Go de RAM DDR5 CORSAIR Vengeance Jusqu’à 6000MHz à 259 €.
- La carte graphique GIGABYTE Radeon RX 9070 à 660 €.
- L’écran 24″ KTC FHD 1920×1080, 240 Hz, Dalle Fast IPS à 100 €.
- Le clavier mécanique Logitech G G413 TKL SE à 38 €.
- La souris ATTACK SHARK X11SE sans Fil à 28 €.
- Et pour soulager vos lombaires, le bureau assis/debout JUMMICO à 144 €.
Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.
Les bons plans Gamesplanet
Cette semaine notre partenaire Gamesplanet propose une réduction de 10 % sur les précommandes d’Halo: Campaign Evolved. Cela fait l’édition classique à 54 € et l’édition Premium à 72 €. Attention, ce sont des clefs Microsoft Store. À noter que l’édition Premium permet de jouer dès maintenant, alors que les sans dents devront attendre le 28 juillet. Sinon, il y a plein d’autres magnifiques promotions :
- Les précommandes pour Beast of Reincarnation sont à – 10 %, soit un peu moins de 50 € pour la version normale et 58 € pour la version deluxe. Ça sort le 4 août.
- Les précommandes pour The Sinking City 2 qui sort le 18 août sont aussi à –10 %, soit 45 €, 50 € ou 54 € en fonction de l’édition.
- Le jeu de glisse avec un train Denshattack! vient de sortir et semble convaincre tout le monde. Il est à – 20 %, soit 20 €.
- L’excellent DLC DOOM: The Dark Ages | Revelations est à –10 %, soit 18 €.
- Le jeu coopératif The Mound: Omen of Cthulhu semble ne pas avoir beaucoup évolué depuis sa démo, donc on attend des patchs. Mais il était prometteur. Il est actuellement à – 30 %, soit 20 €.
- Sorti discrètement il y a quelques jours, le puzzle game Looking for Fael a du mal à se faire une place chez les joueurs malgré ses qualités. Il est à -10 %, soit 18 €.
- Un autre puzzle game, sans doute le meilleur de 2025, Blue Prince est à –41 %, soit moins de 18 €.
Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !
On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?
Merci à tous pour votre soutien !
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