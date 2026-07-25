Cette semaine, les bons plans NoFrag du week-end vont à la plage. Mais ils ont une réputation à tenir et comptent bien éblouir leurs voisins de serviette. Pour commencer, pourquoi ne pas apporter un hamac et sa structure ? Évidemment, on n’oublie pas le joli parasol, sinon on risque les coups de soleil. Une fois votre sieste terminée, troquez le hamac pour une slackline et ses accessoires de jonglage afin d’épater les autres plagistes. Peut-être aurez-vous également besoin de ces petites choses à la fin de votre représentation. Ensuite, direction le bain ! Emportez avec vous de quoi ravir tout le monde. Pour garder vos affaires en sécurité, optez pour quelque chose de discret et pratique. Oh, mais la nuit est tombée, il est temps de profiter de votre projecteur portable et de votre écran portatif en vous tapant un bon boulard. On terminera la soirée en jouant de la musique au coin du feu, avant de piquer un petit roupillon sous les étoiles.

Les bons plans Amazon

Même en vacances, notre expert Gothax met un point d’honneur à dénicher de bonnes affaires. Sauf pour la RAM, où c’est honteusement cher…

Et si aucun de ces produits ne vous fait de l’œil, vous pouvez tout de même nous soutenir en ajoutant ?tag=nofrag-21 à la fin de l’URL de n’importe quelle marchandise sur Amazon et ainsi nous permettre de grappiller quelques euros fort utiles.

Les bons plans Gamesplanet

Cette semaine notre partenaire Gamesplanet propose une réduction de 10 % sur les précommandes d’Halo: Campaign Evolved. Cela fait l’édition classique à 54 € et l’édition Premium à 72 €. Attention, ce sont des clefs Microsoft Store. À noter que l’édition Premium permet de jouer dès maintenant, alors que les sans dents devront attendre le 28 juillet. Sinon, il y a plein d’autres magnifiques promotions :

Et dans tous les cas, si vous trouvez des choses qui vous intéressent, vous pouvez ajouter ?ref=nofrag à la fin de l’URL pour nous faire gagner quelques centimes. Ça arrivera dans notre porte-monnaie virtuel Gamesplanet et nous permettra de nous payer les clefs que les éditeurs ne nous envoient pas !

On termine cette page de bons plans avec notre boutique ! Si vous avez encore quelques euros à jeter par la fenêtre, on a récemment mis à jour le catalogue Spreadshirt avec les nouveaux logos. Alors pourquoi ne pas craquer pour un body bébé, un magnet, une gourde ou un tapis de souris ?

Merci à tous pour votre soutien !