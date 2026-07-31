Il y a quelques jours, le studio DRAMA, célèbre pour avoir fait un buzz en présentant le trailer d’Unrecord en 2023, a partagé des offres d’emploi pour « encore accélérer le développement » du jeu. Pour rappel, c’est le tout premier bodycam FPS à s’être montré en vidéo, ce qui avait engendré une série de clones plus ou moins réussis, sortis finalement avant lui. Il avait ensuite disparu des radars pour refaire surface en septembre 2024 lorsqu’il avait sécurisé 2,5 millions de dollars auprès d’un fonds d’investissement, puis début 2026 lors du rachat d’une partie du studio par Tencent. A priori, la partie financière n’est plus trop un problème, mais l’équipe semble manquer de main d’œuvre.

Toute la communication est en anglais, mais il est amusant de voir que les postes sont situés à Rennes, sans doute au siège de la société. Apparemment, le télétravail semble possible, si l’on en croit le formulaire de postulation. Ils recherchent notamment un level designer, un game designer, un scénariste ou un développeur. Ils précisent également qu’ils sont ouverts à des postes qui ne sont pas listés.

D’un côté, on peut voir ces annonces comme le signe d’un projet en pleine croissance, mais on pourrait aussi les interpréter comme un manque de cadre ou d’idée bien définie. Il faudra donc encore patienter un peu avant d’en apprendre davantage sur Unrecord, qui reste, plus de trois ans après son annonce, toujours aussi mystérieux. En attendant, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.