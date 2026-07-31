Cyan (Myst, Riven) nous montre un prototype de jeu annulé, qui donne pourtant furieusement envie

La semaine dernière, les développeurs de Cyan (Myst, Riven…) ont partagé une vidéo plutôt saugrenue. En effet, ils nous présentent Project Anglerfish, un prototype qu’ils ont développé pendant quelques mois entre 2024 et 2025, mais finalement abandonné. Ils précisent que c’est un trailer réalisé à destination des éditeurs, ce qui explique pourquoi on nous spoile une partie de l’histoire :

On peut y voir tout ce qu’on apprécie dans les jeux du studio : des puzzles et un univers onirique mystérieux. On est donc forcément un peu déçus, car c’est tout de même plutôt joli et ça donne envie. Mais que les fans se rassurent, ils annoncent travailler sur les prémisses d’un jeu de grande envergure dans l’univers de Myst, et nous promettent de partager des nouvelles dès que ce sera possible.

On croise les doigts pour que ce soit effectivement le cas, parce que le studio a traversé une période plutôt difficile après la sortie du remake de Riven. En 2025, ils avaient licencié 14 personnes, soit plus de la moitié des effectifs, pour tenter de rester à flot. A priori, ils tiennent jusqu’ici ; espérons qu’ils aient pu trouver des soutiens financiers pour leur futur jeu. En attendant plus d’informations, vous pouvez toujours vous rendre sur le site officiel pour suivre leurs actualités.