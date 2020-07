Tannenberg, le FPS WWI sur le front de l’est, vient de recevoir une nouvelle carte imprononçable : The battle for Przemyśl. Amis polonais, à vos souhaits. Vous pouvez découvrir quelques images ci-dessous. Elle se déroule au sein d’une forteresse où les forces armées austro-hongroises doivent se défendre face aux attaques russes. Sachez que le siège avait duré 133 jours du 16 septembre 1914 – 22 mars 1915. Sinon, Tannenberg profite de la mise à jour pour annoncer que le jeu est maintenant disponible sur Xbox One et PS4. Et pour les joueurs PC, il est actuellement à -50% sur Steam.