Nous vous en avions déjà parlé dans nos colonnes, Fallout 76 s’est doté hier d’un système de saisons (gratuites). La première s’intitule “La course légendaire” et est dévoilée dans la bande-annonce ci-dessous :

Pendant 10 semaines, vous pourrez remplir des défis vous permettant de gagner des rangs et de débloquer des cosmétiques, des atomes (la monnaie de singe du jeu) ou de nouvelles aptitudes légendaires. Rappelons que les développeurs annonçaient une durée d’entre 150 et 200 heures pour atteindre le dernier rang. Il sera, bien entendu, possible de progresser rapidement contre des espèces sonnantes et trébuchantes – mais il vous faudra attendre encore deux semaines pour ça.

Par ailleurs, du nouveau contenu, comme des événements temporaires, sera ajouté au jeu durant l’été.