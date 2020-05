Embr : jouez au pompier en accès anticipé

Embr, une simulation arcade et loufoque de pompier uberisé, a débarqué la semaine dernière sur Steam. Voulant mettre en lumière de manière satirique les dérives de l’uberisation, le jeu vous propose d’incarner un pompier néophyte qui doit répondre aux appels à l’aide de clients victimes d’incendie. Sur place, vous aurez également l’occasion de récupérer (voler?) de l’argent que vous pourrez ensuite dépenser dans de nouveaux outils. Les joueurs seront aussi confrontés à d’autres menaces que celles du feu comme des produits toxiques, etc. Embr est jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Les développeurs envisagent de rester en accès anticipé pendant encore un an. D’ici là ils souhaitent ajouter deux à trois fois plus de contenus, de nouveaux modes de jeu et des campagnes où plusieurs missions s’enchaînent. À noter que le studio derrière Embr, Muse Games, est à l’origine de Guns of Icarus Online.

Embr est disponible chez notre partenaire Gamesplanet contre 14,99€.