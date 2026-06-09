Magicians : The Devil’s Deal, un FPS narratif qui s’annonce haut en couleurs

Parmi les nouvelles licences du Xbox Games Showcase de cette année, celle-ci avait clairement de quoi attirer les regards. Magicians : The Devil’s Deal nous met dans la peau d’un magicien ayant pactisé avec le diable (jusque-là, si vous aviez lu le titre, ça devrait aller), contraint de triompher des épreuves de Theatreland afin de s’en échapper. Au cours de cette fuite en avant dans une version distordue et infernale de Londres, les affrontements semblent aussi exigeants que visuellement impressionnants.

C’est en tout cas l’ambition affichée par l’équipe derrière le titre, qui semble indiquer que la variété de sorts permettra – et requerra, même – une adaptation situationnelle du joueur en fonction de ses ennemis ou même de son environnement. Des projectiles classiques à l’immobilisation en passant par le contrôle de la gravité, Magicians : The Devil’s Deal veut vous donner l’impression d’être tout droit sorti de Poudlard. Et c’est sans compter sur l’ambiance visuelle et sonore que l’on doit à Uppercut Games, dont vous ne serez que peu étonnés d’apprendre que certains développeurs ont déjà fait leurs preuves sur des projets comme la licence BioShock.

Rien à dire là-dessus, la direction artistique est pour le moins envoûtante. Mais si les séquences d’action semblent prometteuses, il faudra attendre des extraits plus longs pour se rassurer sur la véritable efficacité du gameplay. L’histoire semble en tout cas profiter d’une mise en scène assez travaillée, et cet univers donne envie d’être exploré. Une aventure qui devra néanmoins attendre l’année prochaine. Alors si ce nouveau titre vous a ensorcelé, n’hésitez pas à vous diriger vers sa page Steam afin de l’ajouter à votre wishlist.