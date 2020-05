Démons, gloire et shotgun, des mots qui font rêver !

Amateurs de feuilletons dramatiques, vous voilà servis : Marty Stratton, producteur exécutif chez id Software, a publié un long message sur Reddit revenant sur l’affaire opposant le studio à Mick Gordon, le compositeur des OST des deux derniers DOOM. On y apprend notamment que ce dernier ne participera pas au prochain DLC de DOOM Eternal.

Rappelons que, suite à la mise en ligne des morceaux de la bande-originale de DOOM Eternal, les joueurs se sont rendus compte que la plupart n’avaient pas été mixés par l’artiste – ce qui ne plaisait ni aux fans, ni à Gordon, qui a rejeté la faute sur Bethesda.

D’après Stratton, la collaboration avec le compositeur s’est envenimée après que le studio ait annoncé, en plein E3 2019, la présence de l’OST du jeu dans l’édition collector alors même que Mick Gordon n’était pas au courant. L’artiste a finalement accepté en janvier 2020 les termes du contrat, incluant une date de livraison des musiques en mars. Se rendant compte qu’il ne pourrait fournir les morceaux à temps, Gordon a demandé de repousser la sortie des titres. Début avril, id Software, craignant que l’intégralité des morceaux ne soient pas livrés et que la bande-originale ne contienne qu’une infime portion de ce que l’on peut entendre en jeu, demanda à Chad Mossholder (Audio Director chez id) de mixer lui-même les titres avec les fichiers audio utilisés lors du développement.

Au final, sur les 59 morceaux composant l’OST de DOOM Eternal, seuls 12 ont été mixés par l’artiste original. Ce dernier semble étonné du nombre de titres contenus dans la BO et considère insatisfaisant le travail réalisé sur les morceaux mixés par Mossholder. De son côté, Stratton laisse entendre que Mick Gordon était parfaitement au courant des plans et qu’il n’a pas su tenir sa parole.

Difficile de démêler le vrai du faux dans ce qui pourrait très bien n’être que du damage control. Quoi qu’il en soit, la publication se termine sur une note bien malheureuse : id Software et Mick Gordon ne travailleront pas ensemble sur le prochain DLC de DOOM Eternal. On suppose qu’il s’agit de la fin définitive du partenariat entre les studios Bethesda et l’artiste à qui nous devons les excellentes bandes-originales de DOOM 2016, Wolfenstein: The New Order et The New Colossus, Prey et DOOM Eternal.