Dévoilé par le forum 4chan, un build de Dead Island 2 est maintenant téléchargeable et jouable pour les joueurs les plus téméraires. Ainsi, comme nous pouvons le constater ci-dessous, il s’agirait tout simplement d’une vieille version datant de juin 2015. C’est ce build qui se rapprocherait le plus de la version finale que l’on aurait pu avoir en 2016. En effet, Deep Silver avait écarté le studio Yager du projet, faisant perdre plus de 3 années de développement au jeu. Pour rappel, Dead Island 2 était prévu à la base pour sortir en 2015 puis a été repoussé de plusieurs années suite aux changements excessifs de studios de développement.

Finalement, vous pourrez quand même essayer Dead Island 2, tel qu’il avait été conçu à la base. Mais n’espérez pas que le projet de Dambuster Studios soit du même acabit.