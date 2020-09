DayZ fait comme si de rien était, enchaîne les updates et a ainsi reçu la semaine dernière sa mise à jour 1.09. Cette dernière marque le retour du revolver ainsi que l’apparition du desert eagle. Ce patch 1.09 ajoute surtout un nouveau système de mat et de drapeau. Quand vous les auraient construit, le drapeau s’actualisera continuellement vous renseignant sur l’état des éléments de votre base. Plus besoin d’aller vérifier point par point si votre clôture requiert une réparation.

D’autres ajustements sont également présents : les objets restent plus longtemps, les redémarrages de serveurs ne font plus apparaître de nouveaux objets, le netcode a été amélioré, . De même, le butin des site de crash d’hélicoptère est désormais exclu du décompte des bases/cachettes des joueurs, ce qui signifie qu’il y aura plus de chances de tomber sur un butin rare sur des hélicoptères crashés. Les développeurs ont également implémenté la persistance de l’état des portes sur les serveurs de tests, mais ont préféré retirer cette option pour le moment.

Enfin, l’équipe précise que contrairement à ce qu’ils avaient annoncé plus tôt dans l’année, DayZ ne recevra pas cinq mise à jour cette année. Ils ont pris du retard à cause du confinement et se concentreront désormais sur la 1.10 qui devrait sortir d’ici le mois de novembre 2020.