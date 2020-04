En attendant l’arrivée de la saison 5 repoussée au 12 mai, Apex Legends propose depuis hier un nouveau mode de jeu se déroulant sur la carte Bord du Monde et intitulé Battle Armor. Le principe est simple : tout au long de l’événement un seul type d’armure est disponible. Les joueurs apparaissent déjà équipés de cette armure ainsi que d’un P2020. Il n’y aura donc plus aucune armure à récupérer dans les caisses de loot, seulement des cellules d’énergie, etc. Le choix des différentes armures imposées variera en fonction du calendrier suivant :

Du mardi 28 avril au samedi 2 mai : armure de niveau 1 uniquement.

Du samedi 2 mai au mercredi mercredi 6 mai : armure de niveau 2.

Du mercredi 6 mai au samedi 9 mai : armure de niveau 3.

Du samedi 9 mai au mardi 12 mai : Evo Armor uniquement.

Battle Armor marque le début des expérimentations du studio avec les mécaniques d’Apex Legends et d’autres modificateurs devraient arriver par la suite.