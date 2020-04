Suite à la mystérieuse réactivation du compte officiel twitter de Crysis en début de semaine, beaucoup y allaient de leurs prédictions. Depuis ce matin une nouvelle rumeur prétend qu’en fouillant dans les métadonnées du site — apparemment mis à jour entre temps — on pouvait découvrir la mention d’un Crysis Remastered. Graphismes améliorés, gestion du ray tracing ainsi qu’une version Switch étaient annoncés sans date de sortie précise :

Sans annonce officielle, on en restera là pour l’instant. On garde nos pincettes sous la main et on vous en reparle.