Hardspace: Shipbreaker détaille ses outils et nous parle des dangers liés à l’électricité

Hardspace: Shipbreaker, annoncé lors de la PAX East en février 2020, se rappelle à nous via deux nouvelles vidéos publiées sur la page YouTube de Focus Home Interactive, son éditeur. La première, postée la semaine dernière, explique le fonctionnement du grapple tool, une sorte de gravity gun vous permettant de manipuler à distance les objets. Fonctionnant comme un lasso électrique, il permet de pousser ou ramener vers soit différents matériaux. Vous pouvez même créer une guirlande en reliant entre eux plusieurs objets.

La seconde vidéo détaille les dangers liés à l’électricité. Chaque épave de vaisseau contient une cellule d’énergie qui dégage de dangereux arcs électriques. Ces derniers peuvent endommager les parois fragiles, dérégler les instruments de bords, etc. Il faudra donc être très vigilant lorsque vous voudrez extraire ces cellules d’une épave.

Pour rappel, Hardspace: Shipbreaker propose de revivre le quotidien d’un ferrailleur galactique. Équipé de votre combinaison spatiale et de votre super soudeur intergalactique vous passerez votre temps à découper pièces par pièces des grosses épaves de vaisseaux. En faisant bien attention de ne pas mourir lors d’un accident.

C’est développé par Blackbird Interactive à l’origine de Homeworld: Deserts of Kharak et du prochain Homeworld 3. Hardspace: Shipbreaker sortira en accès anticipé cet été sur Steam. Le jeu proposera alors 2 classes de vaisseaux spatiaux à démonter, divers outils à améliorer et talents à débloquer et le premier acte de la campagne narrative. Les développeurs précisent qu’au fur et à mesure de l’accès anticipé ils ajouteront plus de classes de vaisseaux, de nouvelles missions, des défis quotidiens, un tableau de classement, le support des mods et bien plus encore avec l’aide de la communauté.