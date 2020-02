Hardspace: Shipbreaker vous propose de démonter des épaves dans l’espace dès cet été

La Pax East 2020 ne débute que la semaine prochaine — du 27 Février au 1er Mars prochain — mais les éditeurs y vont déjà de leurs annonces. C’est le cas aujourd’hui avec Focus Home Interactive qui dévoile une vidéo de Hardspace: Shipbreaker, un nouveau jeu proposant de revivre le quotidien d’un ferrailleur galactique. Équipé de votre combinaison spatiale et de votre super soudeur intergalactique vous passerez votre temps à découper pièces par pièces des grosses épaves de vaisseaux. Il faudra apparemment aussi veiller à ne pas perdre la vie dans un accident et il semblerait qu’un petit twist scénaristique pimente l’expérience.

C’est développé par Blackbird Interactive à l’origine de Homeworld: Deserts of Kharak et du prochain Homeworld 3. Hardspace: Shipbreaker sortira en accès anticipé cet été sur Steam. Le jeu proposera alors 2 classes de vaisseaux spatiaux à démonter, divers outils à améliorer et talents à débloquer et le premier acte de la campagne narrative. Les développeurs précisent qu’au fur et à mesure de l’accès anticipé ils ajouteront plus de classes de vaisseaux, de nouvelles missions, des défis quotidiens, un tableau de classement, le support des mods et bien plus encore avec l’aide de la communauté.

Il sera aussi présenté plus en détail lors d’un stream qui aura lieu le 20 février à 17h sur la chaîne twitch de Focus Home Interactive.