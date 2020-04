Alors que la bêta semi-ouverte de Valorant se déroule actuellement, Riot Games en profite pour présenter, Cypher, un espion marocain, dont vous pouvez découvrir les capacités ci-dessous. Une sorte de mélange entre Caveira et Maestro de Rainbow Six: Siege. De notre côté, si vous n’avez pas accès à la bêta, notre preview du jeu devrait arriver dans les jours à venir.

CYPHER /// Morocco

“I know exactly where you are.”#VALORANT pic.twitter.com/yvSJ9hI4Yn

— VALORANT (@PlayVALORANT) April 9, 2020