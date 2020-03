Vous pouvez dès aujourd’hui télécharger gratuitement la version test de Enlisted, un MMO FPS en escouade développé par Darkflow Software (Cuisine Royale) et édité par Gaijin Entertainment (War Thunder). La période de test durera jusqu’à une durée indéterminée choisie par les développeurs selon le taux d’activité sur les serveurs.

Cette version propose deux cartes en mode Invasion (assaut/défense à tour de rôle) et une en Domination (capture de points stratégiques) se déroulant dans une ville de la banlieue moscovite. Les allemands et les russes seront jouables tandis que l’arsenal sera composé d’armes de petits calibres et de deux tanks.

Pour rappel, Enlisted est un MMO FPS basé sur la Seconde Guerre Mondiale. Le gameplay semble assez particulier car il proposera aux joueurs de diriger des escouades de soldats dirigés par l’IA, ce qui donne une certaine ampleur aux affrontements. Les développeurs annoncent des batailles opposant jusqu’à 140 combattants.

Pour télécharger Enlisted, il vous faudra vous rendre sur cette page et récupérer le launcher.