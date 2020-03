Après un court teaser il y a quelques jours, Mordhau vient finalement de déployer sa nouvelle mise à jour qui apporte une nouvelle carte, Castello. Elle se déroule au sein d’une forteresse d’Europe du Sud. Les murs ont été agrandis du côté de Mountain Peak, puisqu’il est maintenant possible de rentrer dans le château. Notez d’ailleurs que le mode Duel sort de bêta, et que les ranks ont été réinitialisés pour l’occasion. De plus, le système de loadout est légèrement modifié, puisqu’il nécessite dorénavant la distribution de 48 points au lieu de 16. Vous pouvez découvrir l’ensemble des changements par ici.