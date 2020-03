Mordhau montre un peu sa prochaine grosse mise à jour

Alors que notre éblouissant nounoursss faisait le point sur le contenu du jeu un an après sa sortie, les développeurs de Mordhau viennent justement de publier une vidéo dévoilant les ajouts qui arriveront “bientôt, c’est promis”. L’occasion d’enfin découvrir plus en détails la nouvelle carte Castello et son magnifique château. On apprend aussi que la carte Mountain Peak a été étendue et permettra aux joueurs de passer au delà des portes du château dans le mode de jeu Invasion.

De nouvelles armes seront aussi au programme ainsi que des armures et évidemment des cosmétiques en tout genre. Enfin, l’équipe annonce également des corrections de bugs et des améliorations du gameplay.