La suite spirituelle d’Half-Life 2 sur Unreal Engine 4, Project Borealis, vient de publier une nouvelle vidéo, visible ci-dessous, pour présenter les améliorations de son moteur physique. En particulier, les effets de l’air/vent sur les objets. Vous avez 10 minutes de blabla pour vous expliquer pourquoi c’est trop bien, trop beau et révolutionnaire pour faire des supers puzzles. Dans les faits, on s’en fout un peu, on préférait voir autre chose d’un projet qui est en développement depuis 2017. On se retrouve dans 11 ans pour la sortie.