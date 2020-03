Jusque-là uniquement disponible en Réalité Virtuelle sur Playstation 4, The Persistence vient d’annoncer son arrivée sur PC, Xbox One et Switch dans une version non-VR. Vous pouvez découvrir ci-dessous sa bande-annonce :

The Persistence propose au joueur d’explorer un vaisseau rempli de créatures monstrueuses. Chaque mort se solde par une réapparition de toutes les bestioles ainsi que par la modification structurelle du vaisseau – comprenez par-là que les niveaux sont générés procéduralement à chaque renaissance de votre personnage. Bien sûr, chaque run vous permettra d’améliorer votre avatar, en augmentant sa santé ou en débloquant de nouvelles capacités. Petit bonus : il est possible de jouer en multijoueur en connectant jusqu’à 4 smartphones, donnant la possibilité aux autres joueurs de contrôler certains systèmes du vaisseau et d’ouvrir les portes, piéger les monstres, désactiver des systèmes de défense, etc.

La version PC de The Persistence sera également compatible VR (Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality) mais attention : il ne sera pas possible d’y jouer avec les contrôleurs à détection de mouvement, comme les Oculus Touch, et nécessitera un clavier/souris ou une manette.

The Persistence sortira cet été sur Steam, Oculus Store, Xbox One, PS4 et Switch.