Sea of Thieves présente sa mise à jour Heart of Fire

Enfilez vos plus belles manches à tatouages et découvrez ci-dessus une vidéo présentant les contenus qui navigueront prochainement sur les flots de Sea of Thieves. Si vous avez la flemme de vous infliger le ton faussement enjoué du présentateur introduisant des skins bananes, sachez que le 11 mars arrivera la mise à jour Heart of Fire. Celle-ci apportera une quête scénarisée poussant les joueurs à risquer leurs vies dans des cavernes remplies de pièges enflammés et de coulées de lave. Les niveaux de Heart of Fire seront d’ailleurs évolutifs et changeront à chaque tentative. La mise à jour sera également l’occasion de tester la Bunderbomb, une nouvelle grenade générant une explosion repoussant les adversaires à bonne distance. Cet item est également utilisable par les canons des navires.

Sinon, on vous rappelle que Blackwake est sorti d’accès anticipé et qu’il est plus amusant que Sea of Thieves.