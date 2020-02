Blackwake vient de sortir d’accès anticipé. Après 3 ans et 1,2 millions de copies vendues : il est temps pour les deux développeurs de passer à autre chose. D’ailleurs, pas de mise à jour majeure mais une simple rétrospective de ces dernières années, ils considèrent le jeu comme terminé, et sont très heureux du succès qu’il a rencontré. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis sa première version dont on faisait le tour en quelques heures. La 3.0 avait apporté nouveaux bateaux, boulets et modes de jeu pour rendre le gameplay un peu moins redondant. En tout cas, pour fêter ça, il baisse de prix définitivement : 8€ seulement. Il n’y a donc plus aucune raison d’hésiter, et il y a toujours des serveurs remplis de marins d’eau douce.

N’espérez plus vraiment de contenu à l’avenir, si ce n’est quelques corrections de bugs de temps en temps.