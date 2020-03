Il sera possible ce week-end d’avoir un aperçu de la nouvelle Vikendi, qui semble être beaucoup moins enneigé qu’auparavant. Malheureusement, impossible d’y jouer, il faudra regarder des streamers qui auront la possibilité de jouer dessus. Probablement pour satisfaire la génération qui préfère regarder que jouer. Selon d’autres informations, il devrait aussi avoir des trains en fonctionnement sur la carte. Pour rappel, la carte avait été mise de côté suite à l’introduction de Karakin. Néanmoins, on ne devrait plus attendre longtemps avant qu’elle reviennent dans le jeu.

This coming weekend, tune into your favorite #PUBGPartners stream and you'll get a sneak peak at the new Vikendi! pic.twitter.com/Ioe9rAtkEn

— PUBG Partners (@PUBGpartners) March 2, 2020