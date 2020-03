Bethesda vit sur une autre planète et se pose des questions dont tout le monde connait la réponse. Alors que le studio prépare l’arrivée le 07 avril de la mise à jour Wastelanders pour Fallout 76, Pete Hines, le vice-président senior du département marketing, se confie et se demande pourquoi personne ne veut PvP.

(…) Je pense qu’on a été un peu surpris de voir combien si peu de personnes voulaient s’engager en combat PvP, et combien étaient plus intéressés à PvE ensemble, plutôt que se dire « je veux tester ma bravoure contre toi, faisons un duel ». Certains le font, mais je pense qu’il s’agit d’un pourcentage de joueur plus petit que ce que l’on s’était imaginait.

Une énigme totale, en effet. Allez, on se dévoue, on ne voudrait surtout pas laisser Bethesda dans le tourment d’un mystère impénétrable.

Peut-être est-ce dû au système de PvP en lui-même ? Rappelons que pour engager un combat PvP sur Fallout 76, il faut d’abord tirer sur un joueur (qui ne perd pas de points de vie à cause de ce tir), et que tant que l’autre joueur ne riposte pas, il est impossible de se faire des dégâts. Il est alors possible de totalement ignorer la partie PvP du jeu, tandis que certains cherchent désespérément à affronter d’autres joueurs, sans succès.

Peut-être que les gens ne veulent pas PvP, puisque celui qui engage le duel part forcément perdant : lui, il encaisse le premier coup de l’adversaire. L’autre n’a alors qu’a bien se positionner, prendre une arme puissante, et tuer en un seul coup l’initiateur du duel à coup de lance-roquette en visant la tête avec le VATS, sans que l’autre ne puisse rien faire. Ce dernier étant obligé d’être à découvert pour pouvoir se faire tirer dessus et que le duel commence. Peut-être, alors, que ce cycle vicieux ne donne pas envie de PvP ? Que le piquant du PvP, c’est justement se faire surprendre et se retrouver en situation où l’on peut prouver sa « bravoure » ? Qu’il aurait fallu donner accès à des serveurs ou le système anti-PvP n’est pas actif ?

Ou alors, c’est parce qu’une fois mort, le type réapparait seulement quelques mètres plus loin, et peut alors rengager le duel ? Ainsi, des duels se prolongent sans fin, et au final, l’un et l’autre joueur ne font que simplement perdre des munitions ? Parce qu’en plus, le PvP n’apporte aucune récompense de la part du jeu ? Que rien ne motive à PvP dans Fallout 76 ? Peut-être, alors, est-ce à cause de tout cela, Pete ? Enfin, ce ne sont que des suppositions…

On espère, en tout cas, avoir pu éclaircir le mystère.