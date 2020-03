Ce week-end se déroulaient les Bethesda Game Days à Boston. Pour l’occasion, les développeurs ont dévoilé environ 15 minutes de gameplay (ça commence à 2:15) illustrant la mise à jour Wastelander pour Fallout 76 :

On peut y voir différentes améliorations apportées au FPS multijoueur clownesque de Bethesda : il y aura désormais des PNJ avec un système de dialogues à choix multiples utilisant les stats du personnage, un système de zones instanciées permettant d’effectuer des choix majeurs influant sur l’histoire sans se faire déranger par d’autres joueurs, la possibilité de rejoindre deux factions (les colons et les pillards), de nouvelles armes comme un arc personnalisable…

Pour résumer, le jeu pourrait enfin commencer à ressembler à quelque chose plus d’un an et demi après sa sortie. Mieux vaut tard que jamais ! De quoi, peut-être, mettre un terme à la série d’amusantes facéties offertes par son développement chaotique (1, 2, 3, 4, etc.).

Fallout 76: Wastelanders sortira le 7 avril – soit en même temps que la publication du jeu sur Steam. Si vous possédez déjà le jeu, vous pourrez, encore heureux, profiter de la mise à jour gratuitement.