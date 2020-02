Gearbox vient d’annoncer que Borderlands 3 sera disponible sur Steam à partir du 13 mars. Notez d’ailleurs que le crossplay entre Epic Games Store et Steam sera possible. Sa page est déjà disponible sur le magasin de Valve, si vous voulez l’ajouter dans votre wishlist. Ce qui serait vraiment surprenant. Il était sorti le 13 septembre sur l’EGS.

Mayhem is coming… to Steam! Borderlands 3 releases on Steam March 13 and will feature PC crossplay between Steam and the Epic Games Store!

Add #Borderlands3 to your @steam wishlist now!

➡ https://t.co/TyX345xLiC pic.twitter.com/a4g7TuJHfa

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) February 27, 2020