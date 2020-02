Terminé d’utiliser des commandes consoles obscrures ou de télécharger une carte sur le workshop pour utiliser le viseur de votre joueur professionnel préféré. Counter-Strike: Global Offensive vient de déployer une mise à jour qui permet de personnaliser et partager facilement votre crosshair. Elle s’accompagne aussi d’une refonte du menu d’achat ainsi que de patchs pour personnaliser votre personnage. Et oui, toujours plus loin dans la monétisation ! Après les skins de personnages et les gants.