Canigou, Nick Valentine, Boone ou encore Jericho : ce sont tous des compagnons que l’on retrouve dans les divers opus de Fallout. Et bien, la mise à jour Wastelanders pour Fallout 76, prévue pour 7 avril, ajoutera des “alliés”. En effet, il sera possible de recruter des PNJs qui viendront s’installer dans votre camp et pourront proposer des quêtes journalières ou encore aider à défendre votre base. Néanmoins, contrairement aux compagnons classiques, ils ne pourront pas vous accompagner en balade dans les Terres désolées, ils sont donc, plutôt sans intérêt. D’ailleurs : est-ce que les différents joueurs pourront recruter le même personnage ? Aucune idée.