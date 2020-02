En Octobre dernier, Riot Games (League of Legends) annonçait Project A, un FPS compétitif qui mélange Overwatch et Counter-Strike. Peu de nouvelles depuis, mais quelques personnes ont eu la chance de mettre les mains sur le jeu et partagent quelques détails sur Twitter. Pour le côté CS : il se joue en 5vs5 sur des cartes qui possèdent deux bombsites (A et B), quelques armes peuvent tuer en une seule balle dans la tête et chacune possède son propre pattern de spray. Pour copier encore plus, Project A possède aussi une économie pour les armes et les pouvoirs. Oui, des pouvoirs, c’est son côté Overwatch : il y a différentes classes avec des capacités différentes qu’il faut aussi acheter au début de chaque round.

Le titre n’a pas de date de sortie, mais on devrait commencer à en voir plus cette année.