Dead Matter : quelques nouvelles et des dates pour le jeu de survie avec des zombies

La dernière fois que nous vous en parlions, c’était en octobre dernier. Dead Matter, le véritable jeu de survie avec des zombies© se déroulant au Canada, donne de ses nouvelles à travers le vlog que vous pouvez visionner ci-dessus. Si le blabla ne vous intéresse pas, vous pourrez découvrir du gameplay sans le moindre commentaire à partir de 13:36. Quoi qu’il en soit, on peut voir que le développement a bien avancé et que le jeu possède désormais un nouveau système d’inventaire, des animations procédurales pour les armes, des conditions météorologiques variées, le VOIP, une IA des zombies retravaillées, etc. Soyez rassurés : on n’y voit aucun mort-vivant passer à travers les murs.

Les développeurs ont également publié un communiqué expliquant qu’ils implémenteraient une seconde map séparée de la première par un chargement. En effet, celle-ci représentera Calgary, une ville très urbanisée, donc particulièrement dense en bâtiments… et exigeante en terme de performances serveurs. Dead Matter restera néanmoins un “monde ouvert” et les devs implémenteront différents moyens de voyager dans la grande ville à partir de la carte originelle.

Enfin, la date de l’alpha fermée réservée aux backers a été repoussée : d’abord attendue pour mars, elle arrivera finalement en juin prochain afin de laisser le temps à l’équipe de peaufiner la build qui sera proposée. La période d’accès anticipé, elle, devrait démarrer début 2021.

Rappelons que Dead Matter est actuellement en financement participatif sur Indiegogo après avoir réussi une campagne Kickstarter.