Chaque semaine ou presque, je vous propose de faire un récapitulatif des FPS sortis dont personne ne parle et ne parlera pour leur offrir un peu de lumière grâce à la notoriété internationale de NoFrag.

Leap of Champions, sorti le 2 février. Page Steam.

Un Crysis du pauvre multijoueur. Enfin, pas vraiment, le jeu est uniquement solo. Donc vous jouez uniquement contre des bots. Voyez le bon côté : il y a des joueurs.

HENTAI HORROR: The Eight Pictures, sorti le 3 février. Page Steam.

Un jeu d’horreur qui s’inspire fortement de Slender mais où il fait échapper à une sorte de poupée hentai. Je sais que certains d’entre-vous vont faire exprès de se faire attraper.

ESCAPE FROM VOYNA: ALIENS FROM ARENA 51, sorti le 5 février. Page Steam.

Un titre qui s’inspire du nom d’Escape from Tarkov mais sans le gunplay et avec des petits aliens dans la Zone 51.

The curse of the deab, sorti le 6 février. Page Steam.

Un jeu d’horreur. Je ne pourrais pas vous en dire plus, la page Steam est en chinois et j’ai eu la flemme de traduire quoi que ce soit pour un truc que personne ne va lire.

Doom of the Clawn, sorti le 6 février. Page Steam.

Pas de vidéo mais vous pouvez facilement deviner qu’il s’agit déjà du meilleur rétro-FPS de l’année 2020.

Black Butterfly, sorti le 7 février. Page Steam.

Alors qu’un secte transforme les gens en morts-vivants, vous êtes le seul espoir de l’humanité car l’église catholique a échoué.

ВЗЛОМ ЖОПЫ, sorti le 7 février. Page Steam.

Je crois que c’est un jeu où il faut hacker des vagins.

Corvus, sorti le 8 février. Page Steam.

Vous vous baladez sur une planète et il faut tirer sur des trucs. On pourrait se moquer mais on demande rarement plus à un FPS.