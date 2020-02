Hugo Martin, game director chez id Software, discute des armes et de leurs améliorations dans DOOM Eternal en compagnie de nos confrères d’IGN dans une courte vidéo visible ci-dessous. Vous pouvez apercevoir l’arsenal, ainsi que les modifications et les upgrades de certaines armes Transformer un fusil à pompe en arme automatique ? C’est possible. Vers la fin, Hugo Martin parle aussi des modifications de l’armure ainsi que du fonctionnement des runes.