Dans une note de blog, Torn Banner Studios, les développeurs de Chivalry 2, annoncent que le titre vient d’entrer en alpha interne avec quelques joueurs triés sur le volet (moi ? Allons, je ne suis pas si bon que ça à Mordhau). Concrètement, cela signifie que le jeu est relativement optimisé et que le cœur du gameplay, le système de combat, est présent. D’ailleurs, selon eux, il ne devrait plus beaucoup bouger jusqu’à la sortie. De la même manière, la majorité des cartes sont terminées. Maintenant, c’est surtout de la chasse aux bugs, de l’optimisation et du polissage. On devrait rapidement voir, dans les mois à venir, des véritables vidéos de gameplay. Une alpha/bêta publique est prévue pour l’été et la fenêtre de lancement est toujours 2020, en exclusivité sur l’Epic Games Store.

Vous pouvez toujours retrouver notre interview avec Torn Banner à cette adresse.